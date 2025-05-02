Президент США Дональд Трамп оказывает большее давление на Украину, чем на Россию, поскольку стремится нормализовать отношения с Москвой из-за ее «крупных бизнес-возможностей». Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на политолога и профессора Королевского колледжа Университета Лондона Сэма Грина.

В материале отмечается, что президент США заявил, что Крым останется в составе России, а последние предложения Вашингтона по урегулированию включают контроль за ВС РФ большей части занятых территорий. Кроме того, американский лидер выступает против членства Украины в НАТО.

По словам Грина, Трамп оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, пытаясь достичь мирного соглашения и стремится вернуться к более нормальным отношениям с Россией и ее «крупными бизнес-возможностями».

«Есть ли что-то, что не выглядит как победа России? Нет», — сказал эксперт.

В то же время он заметил, что неясно, что имеет в виду Вашингтон, угрожая выйти из переговорного процесса. И Москве, и Киеву очень трудно просчитать риски от такого развития событий, подчеркнул политолог.

CNN: Путин изменил цели по конфликту на Украине

До этого газета The New York Times писала, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось выбраться из «немилости» американского лидера Дональда Трампа, в то время как отношения последнего с российским коллегой Владимиром Путиным охладевают.