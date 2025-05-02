Ярость в США вызвало заявление Болтона о Путине

Московский Комсомолец

Заявление экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона подверг резкой критике отставной американский разведчик Скотт Риттер.

Заявление Болтона о Путине вызвало ярость в США
© РИА Новости

В соцсети X Болтон написал, что президент РФ Владимир Путин якобы стремится воссоздать Российскую империю, чего американский президент Дональд Трамп и его посланник Стив Уиткофф либо не понимают, либо чему не противятся.

«Лжец», — дал характеристику Болтону Риттер. «Путин ничего подобного никогда не говорил, - подчеркнул он. - И не намекал».
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