Заявление Болтона о Путине вызвало ярость в США

Заявление экс-советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона подверг резкой критике отставной американский разведчик Скотт Риттер.

В соцсети X Болтон написал, что президент РФ Владимир Путин якобы стремится воссоздать Российскую империю, чего американский президент Дональд Трамп и его посланник Стив Уиткофф либо не понимают, либо чему не противятся.