Дочь Билла Гейтса проговорилась о медицинском диагнозе миллиардера

Дочь Билла Гейтса невольно раскрыла ошеломляющий медицинский диагноз ее отца-миллиардера. Фиби Гейтс случайно проговорилась, что у ее отца, соучредителя Microsoft Билла Гейтса, синдром Аспергера. Двадцатидвухлетняя студентка Стэнфорда случайно призналась в этом во время выступления в качестве гостя в популярном подкасте Call Her Daddy, который ведет Алекс Купер.

Обсуждая, каково это - приглашать на свидания домой одного из самых узнаваемых - и, по слухам, неуклюжих - отцов в мире, Фиби как бы невзначай упомянула о состоянии здоровья своего отца, пишет Daily Mail.

"Мой отец довольно неловок в общении. Он сказал, что у него, знаете ли, синдром Аспергера", - как бы невзначай сказала она во время подкаста. Этот бесцеремонный комментарий сразу вызвал удивление, поскольку Билл Гейтс никогда публично не подтверждал свой диагноз. Хотя ранее миллиардер признавал, что идентифицирует себя с чертами аутистического спектра, откровение его дочери стало первым случаем, когда член его семьи напрямую упомянул о конкретном заболевании.

«Приводить парня домой - это ужасно для него. А для меня это тоже своего рода забава", - продолжила Фиби, рассказав, как однажды ее отец отвозил ее и ее парня на школьные танцы, когда они слушали радио в тишине - момент, который она назвала "таким неловким, но таким забавным".

Слушатели быстро ухватились за это замечание, которое вскоре распространилось по всем социальным сетям, вызвав споры и любопытство по поводу того, не разгласила ли Фиби непреднамеренно личную медицинскую историю своего отца.

"Ничего удивительного", - комментирует один из пользователей.

"Похоже, что здесь происходит большая самодиагностика. Наличие неприятных черт характера, сосредоточенности, высокого интеллекта не обязательно означает, что человек находится "в спектре", - написал другой пользователь.

Как отмечает Daily Mail, сам 69-летний миллиардер-филантроп публично не отреагировал на это откровение. Однако в своих мемуарах "Исходный код", опубликованных в 2023 году, Гейтс написал, что если бы он рос сегодня, ему, скорее всего, поставили бы диагноз "расстройство аутистического спектра". В этой книге он рассказал, как в детстве ему было трудно взаимодействовать с людьми, и он часто был чрезмерно сосредоточен на определенных интересах - классические признаки синдрома Аспергера, который сейчас считается частью более широкого спектра аутизма.

"Я был чрезмерно сосредоточенным ребенком. Я настолько погружался в то, что делал, что забывал поесть, - утверждал Гейтс. - Мне, вероятно, поставили бы диагноз сегодня, и это не так уж плохо - это часть того, кто я есть".

В февральском интервью Axios Гейтс рассказал о том, что в детстве он отличался от своих сверстников. "Я всегда знал, что отличаюсь от других во многих отношениях, что сбивает людей с толку уровнем моей энергии и интенсивностью, и я ухожу в себя и просто изучаю вещи, - сказал он. - И когда ты ребенок, это немного сбивает с толку: ты не такой, как все, или люди как-то реагируют на тебя, или твои социальные навыки - ты неправильно понимаешь разные вещи. Я определенно думаю, что мои родители, может быть, несколько непреднамеренно, потому что у меня не было никакого диагноза, но то, как они мне все объясняли или подталкивали к общению, было очень полезно".

Хотя комментарий Фиби, возможно, был непреднамеренным, он способствует более широкому культурному сдвигу в отношении нейроразнообразия и высокофункционального аутизма, особенно у людей с высокими достижениями, отмечает Daily Mail. В последние годы все больше общественных деятелей, включая Илона Маска, открыто признают, что они принадлежат к этому спектру.

Фиби Гейтс больше не комментировала этот вопрос, и эпизод "Позвони ее папочке" остается доступным в полном объеме. Также во время выступления 22-летняя девушка рассказала о своем 26-летнем парне Артуре Дональде, внуке экс-битла сэра Пола Маккартни. "О, боже, это так плохо. Я, например, плохо разбираюсь в музыке. В смысле, моя семья такая занудная, что я ничего не знала о музыке. В детстве я разбиралась в технике, а не в музыке", - сказала она.