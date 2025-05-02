Не знающий своего возраста кардинал оказался под угрозой исключения из конклава

В ближайшие дни – как ожидается, 7 мая – в Ватикане соберется конклав, на котором католические кардиналы со всего света должны будут выбрать нового Папу Римского взамен умершего Франциска. Но один африканский кардинал может быть исключен из конклава, потому что он не знает своего возраста.

Неясно, сколько лет кардиналу Филиппу Уэдраого, и родился ли он 4 января 1945 года или 31 декабря того же года, пишет Daily Mail. Согласно первой дате, ему уже исполнилось 80 лет, в то время как по второй – только 79. Это важно, поскольку кардиналам старше 80 лет не разрешается голосовать за следующего Папу Римского на выборах, которые начнутся в среду. Если кардинал примет участие в конклаве, а позже выяснится, что он был слишком стар для участия, это может привести к аннулированию результата.

Кардинал Уэдраого считается консерватором, а это значит, что он может быть важен для традиционалистских фракций, стремящихся изменить позицию папы Франциска по таким вопросам, как благословение однополых союзов (напомним, что международной движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России – «МК»), подчеркивает Daily Mail.

В прошлогоднем ежегоднике Ватикана дата рождения кардинала указана как 24 января 1945 года, что означает, что сейчас ему за 80. Но в последнем официальном справочнике Ватикана дата его рождения указана как 31 декабря 1945 года, сообщает The Telegraph. В результате этого изменения ему будет 79 лет — как раз в пределах возрастного ценза для участия в папском конклаве.

Это изменение вызвало удивление, констатирует Daily Mail. Одна итальянская газета язвительно заметила, что кардинал "открыл секрет остановки времени", в то время как другая опубликовала заголовок: "Странный случай с кардиналом, который помолодел на год, чтобы принять участие в конклаве".

Кардинал, который родом из сельской местности Буркина-Фасо, предложил простое объяснение. Он сказал, чтобы развеять недоумение по поводу своего возраста: "В моей деревне не было ни больниц, ни школ. Я родился дома, и мне не указали дату рождения".

Это произошло после того, как ведущий кардинал-консерватор выступил с резким предупреждением против влиятельных "идеологических лобби", включая так называемое "гей-лобби", в преддверии голосования по выбору нового папы Римского.

Немецкий кардинал Герхард Людвиг Мюллер, ярый критик покойного Папы римского Франциска, призвал Церковь вернуться к своим традиционным корням и потребовал, чтобы следующий понтифик был "тверд в доктрине" и готов противостоять растущему давлению либералов.

Выступая перед итальянской газетой La Stampa, кардинал Мюллер настаивал на том, что новый папа должен обладать "солидной теологической и доктринальной подготовкой" и твердо противостоять тому, что он назвал ползучей угрозой "ереси" и "гендерной идеологии’.

‘Учение не является собственностью Папы, епископов или верующих", - заявил немецкий кардинал. -- Оно должно соответствовать слову Иисуса. Никто не может изменить его. Если Иисус говорит, что брак заключается между мужчиной и женщиной, никто не может изменить это учение’.

Откровенный кардинал также осудил призывы приравнять брак к однополым союзам, заявив, что это "полностью противоречит библейскому учению".

Его пламенное вмешательство последовало в тот момент, когда кардиналы со всего мира собрались за закрытыми дверями в Риме, чтобы назначить дату проведения важнейшего конклава, который теперь начнется 7 мая.