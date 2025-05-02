В новом молдавском учебнике по истории для старших классов Сталинградская битва называется «катастрофой».

Как выяснило РИА Новости, авторы нового учебника посвятили целый раздел участию Румынии во Второй мировой войне в качестве союзника фашистской Германии.

«Сталинградская катастрофа привела к выводу румынских войск с Кавказа», — говорится в тексте и вместе с этим ученикам в качестве самостоятельной работы предлагается оправдать «жертвы румынской армии в этой войне».

Кроме того, в учебнике освобождение Молдавии от фашистов Советской армией обозначено в качестве «серьёзной проблемы», с которой столкнулись власти Румынии.

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