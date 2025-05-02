WP: ресурсная сделка вряд ли принесет выгоду США и Украине

Соглашение между Соединенными Штатами и Украиной о добыче полезных ископаемых дает преимущества каждой из сторон, однако реальная выгода остается под вопросом. Такую оценку дает газета The Washington Post.

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По ее данным, Соединенные Штаты получают «некоторую финансовую долю» за поддержку Украины, а Киев получает долгосрочное экономическое партнерство с Вашингтоном, которое должно в будущем сдерживать «российскую агрессию».

Как следует из текста, Украина не получила гарантий безопасности, которых она добивалась. В то же время сделка «ясно дает понять России», что США привержены «долгосрочному стратегическому союзу» между Вашингтоном и Киевом и «свободной, суверенной и процветающей Украине», указывают авторы.

Главный вопрос в том, принесет ли сделка реальную экономическую выгоду любой из сторон в ближайшее время, говорится в тексте. Как пишет WP, одной из проблем является выяснение того, где находятся полезные ископаемые на территории страны. Также отмечается, что добыча требует значительного количества электроэнергии, а регулярные удары ВС РФ сократили энергосистему Украины примерно вдвое.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписанием договора о недрах американский лидер Дональд Трамп выдал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «роял-флеш» для мирных переговоров с Россией. По его словам, теперь можно взять эти «карты» и показать руководству России, тем самым подчеркивая, что между народами США и Украины «нет разногласий».