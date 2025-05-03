Депутат Рады жестко высказался о трагедии в Одессе

Трагедия в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе стала началом эпохи, в которой патриотизм является оружием в руках «бесов в пиджаках». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«С Одессы, как и с Майдана, началась эпоха, в которой слова патриотизм, свобода и ценности стали прикрытием для самого дикого насилия. С того дня стало модно убивать за убеждения. Сжигать за взгляды. Делить людей на правильных и врагов», — высказался он.

Дмитрук подчеркнул, что он никогда не считал произошедшее в Одессе «победой Украины».

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