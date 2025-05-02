В новом учебнике истории для старшеклассников в Молдове события Второй мировой войны изложены с румынской точки зрения. В частности, в издании советские войска рассматриваются в качестве оккупационных сил. Об этом рассказал лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович.

«В учебнике прямо говорится, что советские войска были „оккупационными“, румынские — „войсками освобождения“, а нацистский диктатор Ион Антонеску представлен умелым администратором, который якобы развивал территорию оккупированной Бессарабии», — сказал Петрович. Его слова передают РИА Новости.

80 лет назад советские штурмовики взяли Рейхстаг

Он также отметил, что действия Красной армии по освобождению молдавских территорий от фашистских оккупантов представлены как «серьезная проблема», с которой пришлось столкнуться руководству Румынии. Петрович подчеркнул, что появление нового учебника по истории является элементом политики реабилитации нацизма, реализуемой в Молдове с 1990-х годов и получившей значительное развитие за последние пять лет.