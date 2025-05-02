Запад, который «не ужаснулся и не отшатнулся» от Киева после трагедии в Доме профсоюзов, убедил украинских властей в «полной своей безнаказанности», заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

По его словам, западные страны развернули «зонтик безответственности» и довели «ситуацию до нынешнего состояния». Мирошник считает, что если бы реакция США и Европа была иной, то возможно «дальнейшее развитие событий пошло бы по другому руслу».

Подполье раскрыло судьбу виновников трагедии в одесском Доме профсоюзов

Ранее очевидец трагедии Игорь Немодруг рассказал, что снайперы стреляли по Дому профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года с военного объекта. Как вспоминает Немодруг, он сам чуть не стал жертвой одного из выстрелов.