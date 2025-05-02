Трамп рассказал о секрете успешных людей

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед выпускниками Алабамского университета заявил, что важнейшим фактором успеха является любовь к своему делу. Его цитирует РИА Новости.

«Вы должны любить то, что делаете. Это обязательно. Мне редко встречаются успешные люди, которые бы не наслаждались своим делом», — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что работа должна восприниматься в качестве источника удовольствия. Трамп признался, что если бы его не радовал рабочий процесс, он не смог бы добиться успеха ни в бизнесе, ни в развлекательной индустрии.

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Накануне Трамп сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио будет временно исполнять обязанности советника президента по национальной безопасности. Незадолго до этого сообщалось, что Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Позже американский президент заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

Ранее Трамп объяснил Зеленскому разницу между Россией и Украиной.