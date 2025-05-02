В США назвали события вокруг Китая важнее Украины

Госсекретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности заявил, что США не сдаются в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире Fox News.

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Рубио подчеркнул, что США не намерены сдаваться в урегулировании конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что Трампу предстоит решить, сколько времени этим кризисом возможно заниматься на самом высоком уровне.

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«В мире происходит много более важных вещей. Я не хочу сказать, что конфликт на Украине не важен, но я считаю, что происходящее вокруг Китая важнее в долгосрочной перспективе», — отметил он.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что между Россией и Украиной есть разногласия в позициях насчет урегулирования конфликта.