Рубио оценил возможность Украины «сдвинуть Россию»

Украина не сможет «сдвинуть Россию» к границам 2014 года, США Марко Рубио.

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Он подчеркнул, что это необходимо принять как факт. Рубио отметил, что в переговорах России и Украины в ближайшее время «потребуется прорыв». Две страны стали ближе к урегулированию, но все еще далеки от этого, рассказал госсекретарь.

Рубио рассказал о составлявшем досье на американцев отделе в Госдепе

Ранее Рубио заявил, что Европа для урегулирования конфликта на Украине должна активизировать реальные ресурсы и политическую волю. Он призвал принять больше мер для достижения мира.