WSJ: Трамп ищет замену Boeing из-за задержки в поставках лайнеров

Президент США Дональд Трамп недоволен задержками Boeing в поставках двух новых президентских самолетов, пишет Wall Street Journal. Он поручил оборонной компании L3Harris модернизировать для временного использования Boeing 747, который ранее принадлежал правительству Катара.

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Глава Белого дома хочет, чтобы модернизированный борт был готов к осени. Временный самолет дополнит нынешнюю пару устаревших, сильно модифицированных Boeing 747.

Boeing не сможет поставить новые президентские лайнеры до 2035 года из-за сложных проблем с конструкцией, сообщили источники газеты. Еще до инаугурации Трампа Белый дом и Военно-воздушные силы рассматривали возможность расторжения контракта с компанией и подачи иска.

ВВС США давно хотели получить третий Air Force One для резервного использования на случай, если один из двух имеющихся будет находиться на техобслуживании. Обсуждалась возможность сотрудничества с Airbus или перехода на двухмоторные самолеты вместо четырехмоторных.

Трамп в свой первый срок заказал два новых президентских Boeing за 3,9 млрд долларов. Они должны были поступить в конце 2024 года. Из-за производственных трудностей проект превысил бюджет и отстает от графика.

Вскоре после своей победы на выборах Трамп инициировал серию переговоров с руководством Boeing и попросил Илона Маска помочь ускорить производство самолетов для замены Air Force One.

Маск потребовал предоставить подробную информацию о проекте еще до того, как Трамп вступил в должность. Потом он регулярно звонил представителям Boeing и осматривал строящиеся самолеты на заводе компании в Сан-Антонио.

В феврале Трамп публично намекнул, что может пойти по другому пути. Он провел больше часа, осматривая принадлежавший Катару борт в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, и после этого сказал, что недоволен Boeing и, возможно, купит новый самолет.

Компания Boeing продолжит работать над парой заказанных Трампом Air Force One, но сам нынешний глава Белого дома, возможно, не сможет летать на них, пока находится на посту. После целой серии громких аварий компания столкнулась с технологическими проблемами. Кроме того, Boeing испытывала трудности с выполнением некоторых требований Федерального управления гражданской авиации по сертификации и с обеспечением безопасности сотрудников, задействованных в проекте с грифом «совершенно секретно».