В Европе назвали размер помощи Украине с февраля 2022 года

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сообщил, что финансирование, предоставленное им Украине с февраля 2022 года, достигло суммы в семь миллиардов евро. Об этом говорится в публикации организации в соцсети X.

«Общий объем финансовых средств, направленных туда с февраля 2022 года, составляет теперь семь миллиардов евро», — говорится в публикации ЕБРР. Также отмечается, что банк стал крупнейшим институциональным кредитором Украины.

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Ранее издание The Times заявило, что если США выйдут из переговоров по Украине и не будут выделять ей новые пакеты помощи, поток поставок американского оружия Киеву иссякнет через полгода. Согласно материалу, при этом условии по истечении полугода Украина «окажется в явно невыгодном положении».