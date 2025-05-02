В Польше заявили о возвращении жестокости и эгоизма в мировую политику

В мировую политику возвращается «неуверенность, жестокость и эгоизм», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Туска, война в современном мире «перестала быть абстракцией». При этом премьер заявил, что в экономическом национализме «нет ничего плохого», пообещав оказывать приоритет польским фирмам.

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Ранее Туск заявил, что Польша не хочет быть просто солидарной с Украиной, а хочет на ней зарабатывать.