Стало известно о подготовке масштабной реформы ООН из-за недостатка финансирования

Организация Объединенных Наций (ООН) рассматривает возможность проведения масштабной реорганизации, которая приведет к объединению основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю записку, которая была подготовлена высокопоставленными должностными лицами.

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В публикации отмечается, что проблемы организации связаны с недостатком финансирования. ООН пытается справиться с последствиями сокращения помощи США иностранным государствам, из-за чего были подорваны гуманитарные организации.

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В записке отмечается, что отделы Всемирной продовольственной программы (ВПП), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) могут объединить в единую гуманитарную организацию.

Агентство подчеркивает, что во внутреннем документе описываются варианты объединения различных агентств ООН в четыре основных департамента: «мира и безопасности», «гуманитарных вопросов», «устойчивого развития» и «права человека».

17 апреля директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов заявил, что структуры ООН, включая подразделения международных агентств в России, вынуждены работать «на надрыве» возможностей из-за финансовых трудностей.

Ранее Россия отреагировала на информацию о намерении США выйти из ООН.