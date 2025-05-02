На Украине объяснили решение Зеленского заключить сделку с США

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предположил, почему президент Украины Владимир Зеленский согласился заключить с США соглашение по полезным ископаемым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Дубинский подчеркнул, что таким образом Зеленский выиграл для себя немного времени.

США и Украина подписали соглашение о недрах

«Подписав рамочное соглашение, Зеленский выиграл себе время — от двух недель до двух месяцев, не больше. США расценивают этот документ как обещание быстро перейти к конкретной детализированной сделке», — объяснил он.

О подписании США и Украиной соглашения о ресурсах сообщалось ранее 1 мая. В рамках реализации сделки создадут инвестиционный фонд. При этом Вашингтон получит доступ к проектам по разработке недр Украины.