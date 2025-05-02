В Госдепе США заявили о необходимости прямых переговоров России и Украины

США больше не будут играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, пришло время для прямых переговоров Москвы и Киева. Об этом заявила официальный представитель госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс, запись брифинга опубликована на YouTube-канале ведомства.

По ее словам, стиль и методология американского подхода к этой проблеме меняются. США не будут в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи, работа должна вестись только между Москвой и Киевом.

Эксперт рассказал, как Трамп меняет курс США в отношении России

Брюс добавила, что Вашингтон будет «делать все, что может», чтобы помочь установить мир, но исход конфликта требует разработки конкретных идей от России и Украины.

Она подчеркнула, что есть и другие части мира, которые требуют внимания США.

30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о редкоземельных металлах. Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. При этом Украина сохранит контроль над недрами, а полученные в рамках сделки доходы будут направлены на ее восстановление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал сделку с США по недрам результатом встречи с Трампом в Ватикане.