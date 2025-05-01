Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по завершению конфликта

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон считает необходимым, чтобы обе стороны конфликта на Украине предложили конкретные планы по его урегулированию. Ее слова приводит РИА Новости.

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«Пришло время им представить и разработать конкретные идеи о том, как закончится этот конфликт», — сообщила Брюс на брифинге в ответ на вопрос о перспективах мирного урегулирования.

Накануне Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты ждут от Москвы прекращения огня в ближайшее время, а не с 8 мая на три дня. Представитель Белого дома среди прочего напомнила, что Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ожидают быстрого успеха в деле украинского урегулирования, но истоки конфликта на Украине слишком сложны. Представитель Кремля отметил, что для урегулирования украинского кризиса требуется учитывать множество нюансов.