В США заявили о недовольстве Трампа контактами уволенного Уолтца с Нетаньяху

Отправленный в отставку советник по национальной безопасности Майк Уолтц вызвал недовольство президента США Дональда Трампа из-за своего тесного общения с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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Издание уточняет, что глава Белого дома также недоволен из-за разногласий бывшего советника с американским лидером по поводу политики властей в Вашингтоне в отношении Ирана.

«Уолтц разочаровал Трампа после посещения... Нетаньяху Овального кабинета в начале февраля... По всей видимости, Уолтц находился в тесном контакте с Нетаньяху о возможных военных действиях против Ирана накануне встречи между израильским лидером и Трампом», — говорится в публикации.

1 мая сообщалось, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. Отмечалось, что американский лидер был раздражен не только самой оплошностью Уолтца, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками.