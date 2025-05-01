Уолтц высказался о своем увольнении

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что гордится возможностью продолжить службу в администрации Дональда Трампа после выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН.

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"Для меня большая честь продолжить службу президенту Трампу и нашей великой стране", — написал Уолтц в Х.

Ранее Дональд Трамп объявил о своем решении назначить Уолтца на пост постпреда США при ООН.

Трамп нашел замену Уолтцу

Временно исполнять обязанности советника по нацбезопасности будет госсекретарь Марко Рубио, который сохранит свой пост в Госдепартаменте.