12 млн французов 1 мая остались без багетов

Во Франции запрет на трудовую деятельность 1 мая 2025 года оставил порядка 12 млн жителей и гостей страны без доступа к хлебобулочным изделиям, заявил президент Национальной конфедерации булочных и кондитерских Доминик Анрак. Ограничение коснулось примерно 35 тысяч пекарен по всей республике, а суммарные убытки сектора оцениваются в 70-80 млн евро.

© Московский Комсомолец

«Представьте себе места, такие как Сабль-д’Олон или Аркашон, где в хорошую погоду собираются тысячи людей на выходных. Они не будут знать, где взять сэндвич. Не у всех есть возможность пойти в ресторан. Французские туристы или даже иностранцы могут не понять, как в стране багета, признанного ЮНЕСКО, нельзя купить сэндвич!» — сказал господин Анрак.

Согласно законодательству, 1 мая — единственный официальный выходной с гарантией оплаты труда для всех категорий работников. Нарушителям, решившим открыть заведения, грозит штраф в размере 750 евро за каждого привлеченного работника, сообщает телеканал BFMTV.

Однако некоторые предприниматели игнорируют запрет, сообщает Radio France. В День труда представители трудовой инспекции проводили проверки в таких точках.

«Они проверяют личность сотрудников, выясняют, добровольно ли это, и говорят нам: мы должны вас оштрафовать, потому что вы должны быть закрыты сегодня», — привела радиостанция слова владельца булочной из департамента О-де-Сен.

Из тридцати булочных округа работали лишь три, что привело к ажиотажу — у их дверей выстроились длинные очереди. Закон спровоцировал волну недовольства среди работников, предпринимателей и потребителей, констатируют местные СМИ.