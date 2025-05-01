Дипломаты США провели переговоры с представителями властей Сирии в Нью-Йорке

Дипломаты Соединенных Штатов Америки провели переговоры с представителями новых властей Сирии в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс в ходе общения с журналистами, пишет ТАСС.

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Встреча делегаций состоялась 29 апреля, отметила она. Брюс подчеркнула, «любая нормализация отношений в будущем» между Вашингтоном и Дамаском «или отмена санкций» США в отношении Сирии будут зависеть от выполнения требований, изложенных американской стороной. В частности, речь идет о том, что новым сирийским властям «следует полностью отказаться от терроризма» и подавлять его, добавила представитель госдепа.

Незадолго до этого информационное агентство SANA писало, что министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани поблагодарил США за конструктивное обсуждение будущего арабской страны. Делегация Сирии подчеркнула необходимость полной отмены санкций и предоставления народу республики возможности «жить достойно и свободно», добавило издание.

В феврале директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.