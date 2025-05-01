Глава МИД Украины оценил соглашение о ресурсах с США

Соглашение Соединенных Штатов и Украины о добыче полезных ископаемых знаменует начало новой главы стратегического партнерства Вашингтона и Киева. Об этом на своей странице в соцсети Х написал глава внешнеполитического ведомства республики Андрей Сибига.

«Соглашение о создании Американо–украинского инвестиционного фонда реконструкции и развития знаменует собой начало новой главы в украинско-американском стратегическом партнерстве. Интенсивная работа над его текстом привела к созданию сбалансированного и прочного соглашения, которое приносит пользу обеим странам», — написал Сибига.

Он отметил, что оно обеспечит «восстановление и процветание Украины», а также откроет новые возможности для США. Кроме того, указал министр, Киеву удалось внести в документ упоминание о процессе вступления республики в Евросоюз.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что подписанием договора о недрах американский лидер Дональд Трамп выдал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «роял-флеш» для мирных переговоров с Россией. По его словам, теперь можно взять эти «карты» и показать руководству России, тем самым подчеркивая, что между народами США и Украины «нет разногласий».