США назначили Джули Дэвис новым временным поверенным на Украине

Соединённые Штаты назначили нового временного поверенного на Украине, им станет Джули Дэвис, которая ранее была американским послом на Кипре. Как ожидает Госдеп, дипломат будет трудиться над прекращением украинского конфликта.

Дэвис прежде работала послом в Белоруссии. Она также занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и Европейского союза, а также заместителя постоянного представителя миссии США при НАТО.

10 апреля Госдепартамент США подтвердил отставку Бриджит Бринк с поста посла на Украине.

Источники Financial Times сообщили, что у Бринк в последнее время испортились рабочие отношения с Владимиром Зеленским, а также нарастали политические разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа.