Зеленского обвинили в продаже украинцев в рабство

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически продает украинцев в рабство из-за соглашения Украины и США по полезным ископаемым. Об этом он написал в своем Telegram-канале

Дубинский заявил, что Украина лишилась своего будущего, поскольку в стране больше не появятся средства на ее развитие.