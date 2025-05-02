В Сирии отреагировали на удары Израиля по Дамаску

Временный глава сирийской администрации Ахмед аш-Шараа счел опасной эскалацией авиаудары по территории президентского дворца в Дамаске, которые совершил Израиль в ночь на 2 мая. Об этом говорится в заявлении его канцелярии, передает ТАСС.

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«Президент Сирийской Арабской Республики самым решительным образом осуждает вчерашнюю бомбардировку президентского дворца израильскими оккупационными силами, представляющую собой опасную эскалацию», — указано в тексте.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац выступили с совместным заявлением. Они сообщили об атаке на цель около президентского дворца в сирийской столице. Этот шаг представителя еврейского государства назвали «четким сигналом для сирийского режима».

А 30 апреля ВВС Израиля атаковали силы общественной безопасности в пригороде Дамаска. Удар был нанесен по месту скопления сил общей безопасности на окраине Сахная.