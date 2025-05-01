Первомайская демонстрация переросла в беспорядки в Париже

Первомайская демонстрация в столице Франции городе Париже обернулась стычкой манифестантов с полицией.

Как сообщает ТАСС, к демонстрации примкнули несколько агрессивных анархистов. Они поджигали мусорные баки, а также бросали в полицейских петарды и камни. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ.

В Лионе произошли столкновения участников первомайской демонстрации с полицией

По данным французского телеканала BFMTV, в ходе беспорядков полицейскими были задержаны 27 человек.

Ранее сообщалось, что в Молдавии 20 тыс. человек вышли на праздничные первомайские демонстрации.