Госсекретарь США оценил близость урегулирования российско-украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва и Киев стали ближе к урегулированию украинского конфликта, но нужен прорыв в переговорах и довольно скоро. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, президент США примет решение, сколько времени вопросу урегулирования российско-украинского конфликта сможет выделить Белый дом.
Рубио добавил, что события вокруг Китая сегодня представляют более значимый долгосрочный вызов.
Рубио оценил возможность Украины «сдвинуть Россию»
До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что и Россия, и Украина представили свои предложения в рамках процесса урегулирования конфликта, теперь идет поиск «золотой середины».
Также Вэнс заявил, что США намерены в ближайшие 100 дней активно добиваться начала прямых переговоров между сторонами российско-украинского конфликта.
На этой неделе спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он пытался добиться согласия России на прекращение огня в зоне конфликта. По данным агентства Bloomberg, российский лидер отказался от предложения и потребовал передачи под контроль РФ территорий четырех регионов, включенных в состав России в 2022 году. Переговоры завершились безрезультатно.
Ранее Трамп заявил, что Путин может морочить голову в вопросе мирного урегулирования на Украине.