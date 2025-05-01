Суд на Украине приостановил производство по делу Киево-Печерской лавры

ТАСС

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева приостановил производство по делу Киево-Печерской лавры. Об этом в Telegram-канале сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Суд на Украине приостановил производство по делу Киево-Печерской лавры
© РИА Новости
"Только что Северный апелляционный хозяйственный суд своим решением приостановил производство по делу Нижней лавры (где расположены основные корпуса Киево-Печерского монастыря), пока Верховным судом не будет рассмотрено дело по обжалованию указа Владимира Зеленского, после которого начались все действия против Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", - рассказал Чекман.

По его словам, "суд вынес обоснованное решение, установил, что эти дела связаны, что так называемая проверка, разрыв договора, произошли уже после фактического указа Зеленского".

"Поэтому будем бороться в Верховном суде, будем отстаивать правду", - подытожил Чекман.

В январе суд приостановил рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры до полного рассмотрения дела об одностороннем расторжении договора пользования Нижней лаврой.

Ситуация вокруг лавры

1 декабря 2022 года Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины. Этим решением правительству поручалось разработать и внести в парламент законопроект о запрете деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с РФ", назначить экспертизу устава УПЦ на предмет "канонических связей с РПЦ", а также проверить правовые основания использования Украинской православной церковью имущества на территории историко-культурного заповедника "Киево-Печерская лавра". Также указ вводил персональные санкции против наместника монастыря митрополита Павла сроком на пять лет. В мае 2023 года тогдашний и. о. министра культуры Украины, ссылаясь на решение суда, пригрозил монахам УПЦ силовым выселением из Нижней лавры.

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с канонической церковью. В начале июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру и при содействии полиции сменила замки, захватила и опечатала корпуса. В августе того же года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение.

После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказались заблокированы. Действия полиции и власти по захвату лавры сопровождались акциями протеста прихожан. При этом раскольническая Православная церковь Украины начала проводить праздничные службы в главном храме лавры - Успенском соборе.

В мире
Никита Чекман
Владимир Зеленский
РПЦ
Москва
Киев
Россия
Украина