Суд на Украине приостановил производство по делу Киево-Печерской лавры

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева приостановил производство по делу Киево-Печерской лавры. Об этом в Telegram-канале сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Только что Северный апелляционный хозяйственный суд своим решением приостановил производство по делу Нижней лавры (где расположены основные корпуса Киево-Печерского монастыря), пока Верховным судом не будет рассмотрено дело по обжалованию указа Владимира Зеленского, после которого начались все действия против Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", - рассказал Чекман.

По его словам, "суд вынес обоснованное решение, установил, что эти дела связаны, что так называемая проверка, разрыв договора, произошли уже после фактического указа Зеленского".

"Поэтому будем бороться в Верховном суде, будем отстаивать правду", - подытожил Чекман.

В январе суд приостановил рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры до полного рассмотрения дела об одностороннем расторжении договора пользования Нижней лаврой.

Ситуация вокруг лавры

1 декабря 2022 года Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины. Этим решением правительству поручалось разработать и внести в парламент законопроект о запрете деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с РФ", назначить экспертизу устава УПЦ на предмет "канонических связей с РПЦ", а также проверить правовые основания использования Украинской православной церковью имущества на территории историко-культурного заповедника "Киево-Печерская лавра". Также указ вводил персональные санкции против наместника монастыря митрополита Павла сроком на пять лет. В мае 2023 года тогдашний и. о. министра культуры Украины, ссылаясь на решение суда, пригрозил монахам УПЦ силовым выселением из Нижней лавры.

В марте 2023 года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра" в одностороннем порядке разорвал договор аренды с канонической церковью. В начале июля инвентаризационная комиссия Минкультуры Украины пришла в лавру и при содействии полиции сменила замки, захватила и опечатала корпуса. В августе того же года суд признал законными расторжение аренды и претензии властей на имущество монастыря. УПЦ оспорила это решение.

После этого для посетителей закрыли вход в Нижнюю лавру, а также запретили студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры. Часть людей, отказавшихся покинуть гостиничные корпуса, оказались заблокированы. Действия полиции и власти по захвату лавры сопровождались акциями протеста прихожан. При этом раскольническая Православная церковь Украины начала проводить праздничные службы в главном храме лавры - Успенском соборе.