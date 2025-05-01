Из ультиматума Трампа к Зеленскому исчез ключевой пункт

Президент США Дональд Трамп пошел на уступки Владимиру Зеленскому в ходе переговоров по мирной сделке. В частности, он разрешил украинскому коллеге не проводить выборы в стране, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Ранее американские официальные лица неоднократно заявляли о том, что на Украине следует в обязательном порядке провести президентские выборы.

Автор статьи пояснил, что требование было в пакете американских предложений по прекращению огня.

Вероятность проведения выборов на Украине оценили

В ходе переговоров по минеральной и мирной сделкам Вашингтон исключил пункт о выборах из пакета с тем, чтобы успокоить украинскую сторону, склонить к подписанию соглашений, уточнил обозреватель.

По его словам, Белый дом не стал делать каких-либо публичных заявлений о сокращении перечня требований.

Вместе с тем, заметил источник, в Киеве будут настаивать на дальнейших уступках со стороны США и России.