Испанский журналист и аналитик Хавьер Вильямор прокомментировал возможное вступление Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он написал в статье для издания The European Conservative.

Вильямор назвал угрозой для Европы возможное вступление Украины в ЕС. По его мнению, ускоренное присоединение Киева к организации ослабило бы ее основные принципы.

«Потенциальное ускоренное вступление Украины в Европейский Союз, осуществляемое под предлогом военной солидарности, представляет собой одну из самых серьезных угроз внутренней стабильности, экономической сплоченности и безопасности Европы с момента основания европейского проекта», — отметил журналист.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что возможное вступление Украины в ЕС разрушит Венгрию. По его мнению, следует противостоять стремлению Киева присоединиться к объединению европейских государств.