«Первый результат»: Зеленский сделал заявление о сделке с США

Владимир Зеленский в своем вечернем обращеннии назвал заключенное с США соглашение по ископаемым ресурсам "первым итогом" встречи с Дональдом Трампом в Ватикане. Он также сообщил, что документ будет направлен на ратификацию в Раду. В Белом доме ранее высказали надежду, что украинский парламент быстро ратифицирует соглашение, так как США хотят приступить к реализации сделки.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не было с соглашением никаких затягиваний", - заявил Зеленский.

Он похвалил вице-премьера Юлию Свириденко за работу над соглашением и отметил, что в процессе обсуждения документ "значительно изменился".

Зеленский объяснил, что Киеву удалось добиться, чтобы в документе не прописывался долг Украины за ранее переданную американцами помощь, а создающийся совместный с США фонд восстановления будет инвестировать в экономику Украины и зарабатывать именно от проектов на Украине.

Трамп подтвердил заключение сделки с Украиной по минералам

Зеленский раскрыл, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане обсуждал именно вопрос о заключении соглашения по минеральным ресурсам.

"Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической", - считает Зеленский.

При этом в мире и на Украине подписанное соглашение восприняли неоднозначно. Ряд экспертов считают, что со стороны США это шаг к колонизации Украины и Зеленский фактически продал страну. Другие аналитики предполагают, что Зеленский обманул Трампа, поскольку редкоземельные металлы на Украине очень тяжело добывать и это может быть просто невыгодно. Кроме этого многие обратили внимание, что соглашение содержит очень мало конкретики и возможно имеет секретные пункты, которые не обнародованы.