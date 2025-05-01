Дочь миллиардера Билла Гейтса рассказала о болезни отца

Фиби Гейтс, дочь американского миллиардера Билла Гейтса, одного из основателей компании Microsoft, рассказала, что у ее отца диагностирован синдром Аспергера. Об этом пишет New York Post.

Автор статьи пояснил, что предприниматель не заявлял публично о наличии у него такого диагноза. В своих мемуарах он упоминал, что в детстве ему, возможно, диагностировали бы РАС (расстройство аутистического спектра).

«Мой папа довольно социально неловкий. Как он говорил раньше, у него синдром Аспергера», — пояснила Фиби.

Синдром Аспергера, который также называют аутистической психопатией, представляет собой состояние психического развития, находящееся на стыке типичных и патологических проявлений. Оно входит в спектр аутистических расстройств и было впервые описано в 1944 году.

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Ключевыми особенностями являются сложности в социальном взаимодействии, а также чрезвычайно углублённое погружение в узкие темы, о которых человек часто подробно рассказывает не только знакомым людям, но и случайным собеседникам.

Также для синдрома Аспергера характерны сложности с распознаванием эмоций, интерпретацией мимики, интонаций и жестов, из-за чего поведение может казаться окружающим резким.

Люди с РАС, в свою очередь, нередко испытывают трудности при общении, теряются в сложных ситуациях, могут проявлять агрессию, демонстрируют повторяющееся поведение, уточнил обозреватель.