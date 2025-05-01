Первомайская демонстрация переросла в беспорядки в Париже

В Париже первомайская демонстрация переросла в беспорядки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Участники акции стали забрасывать правоохранителей различными предметами и скандировать «Убирайтесь. Один из демонстрантов бросил в полицейских петарду, которая взорвалась прямо перед ними. Чтобы разогнать толпу, стражи правопорядка применили слезоточивый газ.

Традиционная первомайская манифестация проходит в Париже. В ней участвуют сторонники движения «желтых жилетов. Жандармы и полицейские следят за порядком на демонстрации в полной экипировке. Некоторых прохожих стражи правопорядка выдергивают из толпы и досматривают. Уже несколько человек были задержаны, сообщает РИА «Новости.

Ранее префект французской столицы заявил, что в День труда могут принять участие в беспорядках 1,5 тыс. человек. В настоящее время безопасность в Париже обеспечивают свыше двух тысяч правоохранителей.

Свою традиционную акцию 1 мая в Москве провели коммунисты. Несмотря на дождливую погоду в российской столице, на митинг пришли больше 400 человек. Звучали песни советских лет, развивались красные флаги.