Марин Ле Пен обратилась к сторонникам

Лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен пообещала сторонникам в ходе встречи в Нарбонне, что продолжит судебную борьбу, чтобы суметь принять участие в президентских выборах Франции 2027 года. Об этом пишет BFMTV.

Суд Парижа 31 марта 2025 года вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов по делу о растрате средств Европарламента.

«Тридцать дней прошло с тех пор, как мне ради своей чести и своей невиновности пришлось вступить в новую борьбу с единственной перспективой — представлять вас через два года на следующих президентских выбора», — сказала Ле Пен участникам встречи.

Политик напомнила, что до президентских выборов также пройдут муниципальные выборы в 2026 году. Она уточнила, что эти выборы станут возможностью для ее сторонников «восстать против конфискации демократии».