Трамп нашел замену Уолтцу

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинули свои посты, пишет CBS со ссылкой на источники.

В марте Уолтц попал под пристальное внимание после того, как он организовал чат Signal и по ошибке включил в него журналиста Джеффри Голдберга из The Atlantic.

На фоне этого и последующих скандалов, отметили журналисты, в Белом доме началась дискуссия о том, следует ли чиновнику уйти в отставку.

Трамп уволил своего советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп не решался отстранить Уолтца, так как боялся, что это может быть расценено как уступка внешнему давлению, пояснил собеседник издания.

«Они [власти США] не хотят давать прессе скальп», — уточнил один из источников.

Майка Уолтца на посту советника предположительно сменит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.