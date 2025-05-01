Мэр украинского города пожалел, что родители не бьют детей ремнем

Мэр Ивано-Франковска (Украины) Руслан Марцинкив выразил сожаление по поводу того, что в современном обществе родители не могут бить ребенка ремнем.

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Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

— Раньше папа снимал пояс, давал по жопе и все было нормально, а сейчас у нас всякие другие вещи. Было все нормально. Все мы выросли нормальные, а сейчас не дай бог что-нибудь скажи, — цитирует слова чиновника РЕН ТВ.

Городские власти обратились с просьбой выделить несколько миллионов гривен на создание специальных пространств для молодого поколения, и в ответ на это Марцинкив поделился своим мнением о насилии при воспитании детей.

Ранее украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка. По его словам, в младшем поколении нужно «воспитывать гордость» за украинский язык и страну.

Тогда же мэр города Ивано-Франковска устроил опрос о том, есть ли необходимость бить детей, которые говорят на русском языке.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила правозащитные организации в отсутствии реакции на угрозы в адрес русскоязычных детей.