Вучич высказался о предстоящей поездке в Москву на 9 мая

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его планы посетить Москву на 9 Мая являются более популярной темой в странах ЕС, чем конфликт на Украине и перебои с электроэнергией в Европе. Как подчеркнул сербский лидер, угрозы со стороны представителей Евросоюза ввести санкции в случае посещения парада Победы не заставят его отказаться от визита в Россию.

"У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. <...> Представьте себе, если бы в Сербии на 24 часа отключили электричество. Нас бы повесили вниз головой. Но единственная и главная проблема - это вот эта", - приводит слова Вучича газета "Вечерне новости". "Сербия находится на европейском пути и не свернет с него, я готов принять любые санкции. Я сказал [президенту РФ Владимиру] Путину, что приеду в Россию 9 мая. Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем. Никто другой не должен ехать и страдать, поеду я, если только со мной что-то не случится или не будет какой-то невероятной угрозы для Сербии. Сербия и после этого останется на европейском пути. Это мы менять не можем, потому что это было обещано на выборах", - заключил глава государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала бандитизмом и шантажом угрозы Еврокомиссии в адрес Вучича за его планируемый визит в Москву на празднование 9 Мая.