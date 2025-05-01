В Раде поблагодарили моделей OnlyFans за выплату налогов

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев выразил благодарность моделям с сайта OnlyFans. Об этом пишет РБК в Telegram-канале.

По данным портала, ​OnlyFans известен прежде всего за счет контента для взрослых. Вместе с тем, им пользуются также музыканты, фитнес-тренеры, тренеры по ведению бизнеса.

«Я благодарен тем моделям, которые заплатили налоги. Я лично знаю многих из них, мы общаюсь с ними в соцсетях и обсуждаем эти проблемы», — признался Гетманцев.

По его словам, сумма налоговых поступлений от них — достаточно большая. Он добавил, что выступает за декриминализацию «такого рода контента», назвал лицемерием со стороны государства желание получить с моделей налоги без поправок в законодательство.