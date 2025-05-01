Гордон* заявил о невозможности ходить по магазинам и ездить за рулем из-за Путина

Lenta.ru

Украинский журналист Дмитрий Гордон* (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) заявил, что не может ходить по магазинам и ездить за рулем из-за «элитных фсбшных киллеров», которые охотятся за ним по заданию президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Гордон* заявил о невозможности ходить по магазинам и ездить за рулем из-за Путина
© globallookpress.com

По словам Гордона, на территории Украины уже задержали несколько групп, которые собирались его убить. Именно поэтому он не живет дома и постоянно ездит по стране.

«Меня возят. Я под государственной охраной», — заявил журналист.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о подготовке покушения на Гордона. Тогда же был задержан неназванный экс-депутат Верховной Рады, который работал в группе из четырех человек якобы под руководством ФСБ России.

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