Вэнс раскрыл ближайшую стратегию США по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация в следующие 100 дней будет добиваться прямых переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

Вэнс подчеркнул в интервью телеканалу Fox News, что первый шаг, в виде выдвинутого мирного предложения, уже есть. Теперь в течение следующих 100 дней США будут "очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров".

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Трамп хотел бы добиться прочного решения конфликта между Россией и Украиной, добавил Вэнс. Он отметил, что до этого был этап, когда обе стороны говорили о том, чего бы они хотели. Теперь, по словам вице-президента США, задача дипломатии - сблизить эти две стороны, так как пока между ними существует очень большая пропасть.

При этом Вэнс обратил внимание, что только Дональду Трампу удалось сдвинуть дело с мертвой точки, потому что раньше стороны ни с кем не разговаривали и просто воевали.