Госсекретарь США назвал одно из условий для ядерной сделки с Ираном

Госсекретарь США и временный помощник президента по нацбезопасности Марко Рубио заявил, что Иран должен разрешить проверки всех своих ядерных объектов, включая военные, международными инспекторами. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможные условия нового соглашения по ядерной программе.

"Если Иран действительно хочет мирной ядерной энергии, а не оружия, он не должен бояться проверок - в том числе с участием американских инспекторов. Страны с мирной ядерной программой не обогащают уран и не скрывают объекты", - утверждает Рубио.

Он назвал "ошибкой" соглашение 2015 года, допускавшее ограничения на доступ к военным объектам, и предложил модель, при которой Иран будет импортировать обогащенный уран для АЭС.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон готов предложить Тегерану "путь к миру": "экономическое развитие в обмен на отказ от поддержки терроризма, разработки дальних ракет и обогащения урана".

"Президент Трамп не хочет войны, но мы не можем допустить появления ядерного оружия у Ирана", - заключил он.

США и Иран при посредничестве Омана провели три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Первый раунд переговоров прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий - 26 апреля снова в Маскате. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

В четверг министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что очередной раунд переговоров между США и Ираном, запланированный на 3 мая, отложен "по логистическим причинам". Его заявление последовало за сообщением портала Axios, допустившего перенос встречи. Затем глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью агентству AFP заявил, что консультации Ирана со странами "евротройки" в составе Великобритании, Германии и Франции, которые планировалось провести накануне переговоров с США, также не состоятся.

Новые санкции на фоне переговоров

Ранее Иран обвинил США в "противоречивом поведении и провокационных заявлениях" после того, как Вашингтон пригрозил Тегерану последствиями за поддержку йеменских хуситов и ввел новые санкции против иранского нефтяного сектора на фоне продолжающихся переговоров по ядерной программе. Несмотря на это, официальный представитель внешнеполитического ведомства исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран продолжит "твердо и решительно" участвовать в ориентированных на результат переговорах с США по урегулированию разногласий.

В среду США ввели санкции против некоторых компаний, обвиненных в незаконной торговле иранской нефтью. Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет предостерег Иран от дальнейшей поддержки хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах", против которых США ведут военную кампанию в Йемене.

Иранская ядерная сделка

Иран и группа международных посредников в составе Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции в 2015 году подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот договор ознаменовал окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны обвинили Тегеран в разработке ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп вышел из соглашения во время своего первого срока.

Предыдущий глава американской администрации Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в ядерную сделку. Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция с апреля 2021 года вели переговоры с Ираном о восстановлении СВПД в его первоначальном виде, но они завершились безрезультатно.

Переговоры в Маскате и Риме стали первыми с 2022 года контактами между официальными лицами двух стран на высоком уровне. Они призваны урегулировать многолетние противоречия, связанные с иранской ядерной программой. Трамп неоднократно заявлял, что готов прибегнуть к силовым методам, если исламская республика откажется от сделки.