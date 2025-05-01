Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о готовности Киева к полному прекращению огня на «достаточный период».

«Украина готова к полному и безусловному прекращению огня на достаточный период, которое должно стать первым шагом к миру. Мы благодарны всем, кто нас в этом поддерживает», ─ написал Зеленский.

Украинский лидер также сообщил о встрече с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем и министром обороны Юрико Бакес, которым выразил благодарность за военную помощь и поддержку в энергетической сфере. Стороны обсудили дипломатические усилия для достижения «надежного мира».

Зеленский призвал «заставить» Россию начать переговоры

28 апреля Зеленский призывал к «немедленному, полному и безусловному» прекращению огня как минимум на 30 дней — в ответ на объявленное президентом России Владимиром Путиным майское перемирие. Президент Украины считает, что такой срок может стать хорошей основой для установления «реальной дипломатии».