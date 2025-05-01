Уолтц оценил вероятность заключения сделки между Москвой и Киевом

Вероятность заключения сделки между Россией и Украиной все еще остается высокой, рассказал журналистам советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий.

«Процесс движется вперёд. Иногда он ускоряется, иногда замедляется. Но мы видим, что стороны всё ближе и ближе к сделке», — отметил Уолтц.

По его мнению, для установления мира необходимо желание обеих сторон прекратить боевые действия.

Уолтц обратился с призывом к России и Украине

Чиновник констатировал, что возможность соглашения всё ещё существует.