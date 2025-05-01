Киев может повторить судьбу Сайгона во времена войны во Вьетнаме, что негативно скажется на мировом порядке, пишет Telegraph.

По мнению автора публикации, потеря Сайгона во время Вьетнамской войны стала тяжелым ударом для США, поскольку это поражение в конечном счете привело к тому, что южноазиатское государство стало коммунистическим, чего американцы пытались не допустить.

«Сайгон 2.0 в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка», — предположил обозреватель.

Автор заметил, что в дальнейшем политический курс президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» навредит именно Соединенным Штатам и приведет к началу многополярного мирового порядка.

Силы Народной армии Вьетнама взяли под контроль столицу Южного Вьетнама Сайгон 30 апреля 1975 года.

Захвату города предшествовала операция «Порывистый ветер» — эвакуация почти всего американского гражданского и военного персонала из Сайгона, а также десятков тысяч мирных жителей Южного Вьетнама, которые были связаны с политическим режимом Республики Вьетнам.

Сухопутные боевые подразделения США покинули регион более чем за два года до падения Сайгона и не могли оказать помощь ни в защите Сайгона, ни в эвакуации.

В 2021 году армия США экстренно покинула столицу Афганистана Кабул. Значительная часть персонала различных миссий не смогла покинуть страну — места в самолетах для служащих из числа местного населения не были предусмотрены.

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Кроме того, американцы оставили на брошенных базах большое количество вооружений и военной техники.