На Западе сделали мрачное предупреждение о судьбе Украины

Илья Родин

Киев может повторить судьбу Сайгона во времена войны во Вьетнаме, что негативно скажется на мировом порядке, пишет Telegraph.

На Западе сделали мрачное предупреждение о судьбе Украины
© РИА Новости

По мнению автора публикации, потеря Сайгона во время Вьетнамской войны стала тяжелым ударом для США, поскольку это поражение в конечном счете привело к тому, что южноазиатское государство стало коммунистическим, чего американцы пытались не допустить.

«Сайгон 2.0 в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка», — предположил обозреватель.

Автор заметил, что в дальнейшем политический курс президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» навредит именно Соединенным Штатам и приведет к началу многополярного мирового порядка.

Силы Народной армии Вьетнама взяли под контроль столицу Южного Вьетнама Сайгон 30 апреля 1975 года.

Захвату города предшествовала операция «Порывистый ветер» — эвакуация почти всего американского гражданского и военного персонала из Сайгона, а также десятков тысяч мирных жителей Южного Вьетнама, которые были связаны с политическим режимом Республики Вьетнам.

Сухопутные боевые подразделения США покинули регион более чем за два года до падения Сайгона и не могли оказать помощь ни в защите Сайгона, ни в эвакуации.

В 2021 году армия США экстренно покинула столицу Афганистана Кабул. Значительная часть персонала различных миссий не смогла покинуть страну — места в самолетах для служащих из числа местного населения не были предусмотрены.

В Киеве заявили, что соглашение с США об ископаемых приоритетнее законов Украины

Кроме того, американцы оставили на брошенных базах большое количество вооружений и военной техники.

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