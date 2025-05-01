В Британии заявили, что ресурсная сделка может отсрочить мир на Украине

После заключения ресурсной сделки между Вашингтоном и Киевом американский лидер может одобрить поставки вооружений Украине, что существенно затруднит его попытки принудить республику к миру. Об этом пишет The Times.

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Как следует из текста, «долгожданное соглашение» о ресурсах «дало Киеву столь необходимую уверенность в долгосрочной поддержке Вашингтона».

«Это также может затруднить президенту Трампу попытку принудить Украину к мирному соглашению с Россией, которое Киев считает наносящим ущерб своим национальным интересам», — пишет издание.

1 мая сообщалось, что администрация Трампа одобрила экспорт оружия на Украину на сумму $50 млн. США «частично отменили» паузу в предоставлении военной помощи Украине, писало издание Kyiv Post.

До этого первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила, что Киев подписал с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых. Она отметила, что полное владение и контроль за ресурсами остаются за Украиной, управление инвестиционным фондом будет вестись на равной основе.