Меркель выступила с заявлением о миграционной политике властей ФРГ

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что по-прежнему уверена в способности властей ФРГ разрешить миграционный кризис, справиться с потоком беженцев. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, что в 2015 году, когда миграционный кризис находился на пике, Ангела Меркель произнесла ставшую культовой фразу: «Мы справимся с этим».

«Я тогда не сказала, что я справлюсь с этим. Я была уверена в том, что в Германии много людей, которые в такой чрезвычайной ситуации будут помогать», — уточнила Меркель.

Политик призналась, что ее до сих пор критикуют за позицию по миграционным вопросам.

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт сообщила, что Меркель стала первой, кто «допустил полную потерю контроля над миграцией».

Бывший советник Меркель назвал главную ошибку властей Германии

По ее славное, наивное «мы справимся» экс-канцлера потерпело крах перед лицом реальности.