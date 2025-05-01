Во время митинга кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна его сторонники сорвали флаг Украины с мэрии города Бяла-Подляска, который висел там с 2022 года, сам политик поприветствовал это действие и взял за него ответственность. Об этом пишет портал Do Rzeczy.

В социальных сетях распространилось видео с митинга кандидата в президенты Польши, на котором мужчина поднялся по лестнице к балкону ратуши, вытащил из крепления украинский флаг и отдал его кандидату в президенты. Затем он вставил на это место польский флаг. Браун пожал ему руку в знак благодарности. Толпа также поприветствовала это решение.

«Я беру всех вас в свидетели, что господин Кацпер, как мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию, сделал то, что сделал. Следовательно, это моя ответственность», — сказал Браун собравшимся.

Политик заверил, что украинский флаг будет доставлен в ближайшее консульство этой страны.

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До этого Гжегож Браун сорвал флаг Украины с кургана польского национального героя Тадеуша Костюшко в Кракове.