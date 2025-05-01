Неизвестный совершил нападение на бывшего главу ячейки запрещенного в России «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко.

Об этом сообщает украиснкое издание «Страна».

«На меня совершено нападение. Ранен. Все ок, угрозы жизни нет», — сообщил он.

Подробности не приводятся, однако украинские СМИ пишут, что нападавший уже задержан украинскими спецслужбами.

1 мая сообщалось, что некоторые украинские националисты, виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, сегодня занимают высшие должности во властных структурах Украины.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России) подожгли Дом профсоюзов, в котором находились местные жители. Эти события вызвали широкий резонанс в мире и породили множество призывов к расследованию трагедии, в том числе со стороны ООН. На Украине события объясняли провокацией «пророссийских сил» в отношении якобы мирного шествия сторонников «евромайдана».